Invita Corral a alcalde de Cuauhtémoc a su gabinete

Noticias de Chihuahua.-

Humberto Pérez ha dado un Gobierno Municipal eficiente, honrado y con un espléndido desempeño, por ello, habrá de incorporarse al Gabinete Estatal en un cargo de alta responsabilidad después del 9 de septiembre, anunció el gobernador Javier Corral Jurado durante el Segundo Informe de la Administración 2016-2018 de Cuauhtémoc.

Destacó que en 23 meses, las inversiones conjuntas entre Gobierno del Estado y este municipio sumaron 314 millones de pesos en obras, por lo que seguirá con la mira puesta en este municipio y su región.

“Vamos a seguir con la mirada puesta en Cuauhtémoc. A este municipio se le había abandonado en los últimos años, no le rozaba ni un millón para obra pública por consideraciones político-electorales, pero en mi gobierno no nos vamos a semejar jamás a la conducta no solo de nuestros adversarios, que sería lo menos, sino de quienes saquearon al estado de Chihuahua. Nosotros vamos a seguir trabajando con Cuauhtémoc, con nuestro nuevo alcalde, con el nuevo Ayuntamiento, con los nuevos diputados locales y federales porque Cuauhtémoc es su gente y el Gobierno debe trabajar para todos”, indicó.

El gobernador Javier Corral Jurado expresó que esta administración Municipal debe ser referencia para la siguiente, para que no se pierda el ritmo y el manejo escrupuloso de los recursos públicos, al emitir su mensaje en el Polideportivo que formó parte de las obras inauguradas este día.

Destacó que concluyeron 80 obras por un total de 122.4 millones de pesos y están en proceso de construcción otras 21 por 191.7 millones de pesos, con inversión estatal, municipal o conjuntas.

El mandatario estatal destacó la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital General Dr. Ramírez Topete, la construcción de la alberca semi-olímpica, así como el Polideportivo, del cual dijo, es una obra emblemática, ya que fue una de las demandas más importantes de la población en campaña y que beneficiará a cerca de 365 mil habitantes.

De las obras en proceso se encuentran la modernización del Boulevard Fernando Baeza, que al día de hoy tiene un avance del 63 por ciento, y se trabaja para concluirla en un par de meses más.

Otra obra importante, añadió, es la reconstrucción de 5.6 kilómetros de la carretera entronque Chihuahua-Cuauhtémoc al entronque Cuauhtémoc – Álvaro Obregón, que tiene un avance del 86 por ciento y será terminado en las próximas semanas.

Al referirse a la labor de Pérez Holguín, Corral consideró que “el de Beto Pérez, ha sido un gran gGobierno Municipal se haya reelecto o no”.

Se dijo convencido de que ha sido un gran alcalde, al que no se le puede reprochar a su conducta un desempeño desleal o deshonesto, por lo que anunció que una vez que concluya su encargo como presidente Municipal, en esa misma semana se integrará al Gobierno del Estado de Chihuahua, en un cargo de alta responsabilidad.

Felicitó al alcalde Humberto Pérez, a su esposa, a su familia, a su padre, a todo su equipo; a sus regidores, al cuerpo edilicio que mostró una gran unidad de propósito y una gran madurez política para acompañarlo en lo que debía apoyarse y diferir cuando hubo de hacrelo.

“Particularmente, yo reconozco la participación y el ánimo que tuvieron para con nosotros, para trabajar en algo muy importante que es el programa Desarrollo Paz y Reencuentro y bueno aquí están los resultados enlistados. El balance ya lo escucharon ustedes, es un espléndido desempeño”, dijo dirigiéndose a la concurrencia.