Investiga Fiscalía caso de atleta abusada por su entrenador; sigue en pie Olimpiada

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga la violación en contra de una atleta chiapaneca de 17 años que participó en la Olimpiada Nacional con sede en Chihuahua, la cual habría sido cometida por su entrenador mientras se albergaban en el hotel El Casón ubicada en la zona norte de la capital.

Cuarón Galindo puntualizó que con motivo de la justa deportiva el gobierno estatal y diversas instancias implementó un protocolo para atender cualquier accidente y garantizar la seguridad de los competidores y los equipos.

En este sentido, apuntó que a la joven se le brindó el apoyo de atención a víctimas para salvaguardar su equilibrio emocional, aunque su delegación debería regresar hoy a Chiapas pues concluyó su participación en la olimpiada ayer.

“Chihuahua está puesta como organizadora, toda la estructura está ahorita blindando para que se den las cosas adecuadamente, salvaguardando el equilibrio emocional después de un incidente estos pero también acercando a las autoridades para que hagan la investigación correspondiente”.

Añadió que no se tiene previsto cancelar este evento deportivo pues no ha habido otros incidentes y por que “va a terminar siendo una olimpiada muy bonita” en la que Chihuahua no falló como sede, a pesar de este lamentable hecho.