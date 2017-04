Investiga Fiscalía a involucrados por la compra de Scotiabank: Riggs

Noticias de Chihuahua.-

El síndico municipal, Miguel Riggs Baeza el pasado día último de marzo denunció ante medios de comunicación, la investigación que se hizo en la compra del edificio Scotiabank en la administración de Javier Garfio, donde se descubrió que ocultaron una intermediaria para su adquisición, hoy reveló los nombres de los involucrados.

Ex alcalde Javier Garfio, ex tesorero, Rafael Mata Márquez, ex oficial Mayor, Enrique Valles y Diana Lucila Peralta, esta última quien fue la intermediaria que cobró 3.8 millones de pesos para la adquisición del edificio.

Riggs Baeza, dejó claro que la Fiscalía General del Estado, ya lleva el proceso de investigación en contra de los ex funcionarios.

Cabe recordar que en la administración pasada se adquirió el 12 de junio el edificio Scotiabank con un valor superior a los 70 millones de pesos, en tal contrato se dijo que no había intermediario, sin embargo se hizo lo contrario, sí hubo y se le pagaron 3 millones 943 mil 210 de pesos ya con el descuento del ISR.

Diana Lucila Peralta Arteaga, quien no es de la ciudad de Chihuahua, fue quien apareció como intermediaria en el contrato, recibiendo la cantidad superior a los tres millones de pesos.

70, 535 mil pesos fue la cantidad precisa que se pagó por el edificio en el que ahora está Tesorería y regidores. Riggs Baeza recalcó que Cabildo nunca se enteró de lo ahora señalado.