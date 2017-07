Integrarán todos los expedientes vs Duarte para solicitar su extradición

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que la lentitud con la que ha actuado el gobierno estadounidense para deportar al César Duarte Jáquez, ha obligado al Estado a optar por la extradición del ex mandatario, para lo cual se cerrarán en la brevedad todos los expedientes en su contra y así integrarlos a esta solicitud.

Corral Jurado manifestó que las autoridades de Estados Unidos han mostrado cierta contradicción al no acelerar la deportación de Duarte Jáquez pese a contar con elementos que acreditan procesos penales en su contra, por lo que no esperarán más a que se complete este proceso migratorio y avanzarán en la solicitud de extradición, la cual presentarán en las próximas semanas.

Añadió que para esta solicitud se incluirán todos los expedientes con los que cuenta el Estado en contra del ex gobernador con el propósito de que se le pueda juzgar por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito en los que participó, ya que de no hacerlo no podrían incorporarlos después, porque así lo establece el criterio de especialización en el tratado de extradición que existe en entre México y la Unión Americana, el cual es el que impide que a Javier Duarte de Ochoa se le enjuicie sólo por siete delitos y no por todos los acto ilegales en los que se vio involucrado.

“Vamos a ir por el la solicitud de detención con fines de extradición en las próximas semanas, para ello vamos a ir a cerrar todos los expediente que le tenemos toda vez que cuando se extradita a un presunto responsable de delitos sólo se le puede enjuiciar por los delitos que están acreditados en la solicitud de extradición, ya después no se le pueden incorporar otros cargos, hay un criterio de especialización en el tratado de extradición es por eso que nosotros hemos ido a la decisión de ir por su extradición y vamos a cerrar todos los expedientes de los distintos delitos tanto de peculado como de enriquecimiento ilícito del ex gobernador”



Duarte ha solicitado asilo político como testigo

El jefe del ejecutivo señaló que, derivado de los procesos penales en su contra, César Duarte ha buscado “salvar su pellejo” a como dé lugar y que incluso algunas fuentes confiables le han informad que el ex gobernador ha hecho algunos ofrecimientos al gobierno de Estados Unidos para ser testigo protegido en información relevante del gobierno federal en materia de narcotráfico, a cambio de obtener no sólo una residencia permanente, sino asilo político.

“Hay información de fuentes que no son tan inconfiables, son fuentes más o menos seguras, en donde está buscando salvar su pellejo a como dé lugar, y sabemos que ha hecho ofrecimiento en torno de la primera gestión de carácter migratorio para la residencia permanente y luego también sabemos que ha solicitado asilo político”.



Tenemos el respaldo de la federación para ir por el ex gobernador

Además del trabajo que se realiza a nivel estatal para lograr la captura y enjuiciamiento de Duarte Jáquez, el gobernador puntualizó que existe una gran disposición por parte de la Federación para lograr este propósito.

Corral refirió que hace quince días tanto él como el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, se reunieron con Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR) con quien trataron el tema de Duarte, ante el cual se mostró dispuesto a colaborar con Chihuahua.

Además, manifestó que la Fiscalía cuenta con el respaldo de otras instancia del gobierno federal para complementar la información que se requiere para integrar las carpetas de investigación de los delitos cometidos el ex gobernador del Estado.