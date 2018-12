Injusto e infundado el cierre de gasolineras: Carvel

Noticias de Chihuahua.-

Ningún hecho de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones debe ser permitido, menos cuando ese acto representa un atentado directo en contra de la economía de la ciudadanía. Si las gasolineras hoy cerradas por parte de la SEIDEF, han infringido la ley es menester que sean sancionadas conforme a la misma, pero si la investigación que se realiza es infundada y sólo obedece a sospechas por ofrecer precios de combustible más barato, el cierre constituye entonces una injusticia que debe ser subsanada.

La PGR no debe acometer contra una empresa sólo para investigarla, la investigación debe realizarse previamente y ya con pruebas o evidencias de algún ilícito entonces sí proceder. La ley no permite primero señalar y después investigar, como al parecer es el caso, puesto que no ha habido declaraciones por parte de la autoridad que establezcan con precisión cuál es el motivo real de su intervención.

La reforma energética fue impulsada por el gobierno sustentada en varios argumentos,entre los cuales, se destacaba una baja progresiva de precios que beneficiaría a toda la población y una apertura comercial que permitiría a los empresarios deslindarse de Pemex y buscar mejores alternativas comerciales. Ante ello, diversos grupos y empresarios con presencia en el estado y en el país y dada su capacidad económica emprendieron un acaparamiento del mercado de las gasolinas, los chihuahuenses hemos sido testigos de ello, pero no de una disminución de los precios.

Por otra parte, empresas locales (como es el caso de las gasolineras Black Gold y Carvel)que vieron en la reforma una posibilidad real de crecer y consolidar un proyecto beneficiando a otros, han puesto un ejemplo de compromiso con la sociedad al adquirir producto de mayor calidad desde las mismas refinerías en EU, además de transportarlo, almacenarlo y distribuirlo hasta llegar al consumidor, logrando de esa manera abatir los precios que otros grupos no tienen intención de hacerlo. Hemos visto que los grandes grupos siguen comprando el combustible a Pemex, se sabe también, que a pesar de que la nueva ley en materia energética establece precios iguales para todos, Pemex otorga precios y trato preferencial a sus grandes clientes, que en su caso sólo pueden serlo quienes tienen una gran cantidad de estaciones.

Sin embargo, los grupos que hoy especulan con los mejores puntos comerciales de la ciudad y del estado no han hecho llegar a la población el beneficio en el precio del que ellos disfrutan, sus estrategias mercadotécnicas consisten en otorgar supuestos beneficios difíciles de comprobar o asociados a la compra de otros productos, pero nunca han ofrecido una rebaja directa en el precio aun cuando su margen de utilidad hoy es mayor.

Las condiciones comerciales no son equitativas y los intereses económicos de los poderosos siguen pugnando para que el pez grande se coma al chico, para ello, están dispuestos a todo con tal de no perder un mercado que consideran como propio, siendocapaces de calumniar y desatar rumores para infamar a quienes han sido congruentes con el espíritu de la ley. No admitir que hay gente capaz, trabajadora y con talento suficiente como para desarrollar una empresa sin que sea necesariamente el cliente el que resulte afectado, es una visión empresarial muy pobre, incapaz de innovar y de abandonar las viejas prácticas mercantiles.

El propósito de la nueva ley de energéticos es claro (y al parecer noble): acabar con el monopolio de los combustibles y abrir los mercados para atraer beneficios que redunden en el consumidor final, no obstante, la autoridad debe actuar consecuentemente también en contra de quienes han visto en la reforma a la ley una oportunidad para crear un oligopolio basado en el acuerdo de no bajar los precios, así, los dividendos económicos ya no serán sólo de Pemex sino de unos cuantos que pretenden quedarse con el gran negocio que era la paraestatal.

La ciudadanía lo sabe bien y no se cree el cuento de presuntas irregularidades cometidas por las gasolineras Black Gold y Carvel, como se puede constatar con la gran cantidad de comentarios en las redes sociales a favor de estas empresas, esto convierte el problema en un asunto de interés general puesto que afecta a quienes realmente están dejando un beneficio en la economía de muchas familias.

Finalmente, resulta extraño que se desaten rumores de supuesto “huachicoleo” cuando el precio ofrecido por estas empresas ronda en alrededor de un peso menos por litro, el cual bien puede ser obtenido del sacrificio en la utilidad que se obtiene en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del producto.

Todo indica, entonces, que los intereses económicos del proyecto oligopólico han sido afectados y que el cierre de las gasolineras mencionadas es el resultado de la intención de causar un daño a las mismas instigando a la autoridad para que proceda con denuncias infundadas, así como circulando noticias adulteradas para desinformar y desprestigiar ante la opinión pública a quien represente un obstáculo en su camino.