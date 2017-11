Iniciará el Desfile Cívico a las 10:30 horas

Noticias de Chihuahua.-

Todo se encuentra listo para que este lunes 20 de noviembre se realice el tradicional Desfile Cívico Deportivo Conmemorativo del CVII Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana en las calles de la zona centro de esta ciudad capital, en donde se espera la participación de cerca de 3 mil personas distribuidas en 50 contingentes.

Las actividades iniciarán a las 09:00 horas con la entrega del Premio Estatal del Deporte 2017 al marchista Julio César Salazar Enríquez y al entrenador de atletismo, Cosme Rodríguez Sánchez, la ceremonia se realizará en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

Posteriormente, las autoridades civiles y militares montarán una guardia de honor en el monumento al general Francisco Villa, en la Plaza de la Revolución, y al término de la misma se trasladarán al templete principal, instalado sobre la avenida Venustiano Carranza para dar arranque al desfile.

El desfile del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana dará inicio a las 10:30 horas, y los contingentes recorrerán la avenida Venustiano Carranza de sur a norte, hasta llegar a la avenida Juárez, para dar vuelta a la derecha por dicha vialidad y proseguir hasta su cruce con la avenida Cristóbal Colón, sitio en el que concluirán su trayecto.

El primero de los contingentes será el Escuadrón Acrobático de Vialidad, con siete motocicletas, seguido del agrupamiento de escoltas de las escuelas primarias “Aurelia Agüero Esquivel No. 2760”, “Margarita Maza de Juárez No. 2238”, “Enrique C. Rébsamen No. 2568”, “Solidaridad No. 2701”, e “Insurgentes No. 2723”.

Posteriormente desfilarán los integrantes de la Banda de Música de Gobierno del Estado, mientras que el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física participará con un carro alegórico especial, que trasladará a los deportistas ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017, así como a la medallista de bronce en Beijing 2008, Dámaris Aguirre Aldaz.

Se tendrá la participación del club de autos clásicos “Unión”, con 9 automóviles, además de un contingente integrado por 113 estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que forman parte de la “Marching Band”, el grupo de jazz y la porra mixta.

Asimismo, ocho carros alegóricos representativos de pasajes históricos del movimiento revolucionario, como: la gesta heroica de Tomochi, el levantamiento armado en Cuchillo Parado, el estallido de la Revolución Mexicana, la toma de Ciudad Juárez, la batalla de Ojinaga, el ataque a Columbus, Nuevo México, la batalla y toma de Zacatecas, y tradiciones mexicanas.

También desfilará un carro alegórico de “Comunidad de Mayores Machí” y otro integrado por familiares de los veteranos de la Revolución Mexicana. De igual forma, participará el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), con un grupo para animación.

Durante el desfile los contingentes escolares de los niveles de secundaria, media superior y superior, presentarán cuadros de danza folklórica y tablas gimnásticas; en el nivel básico participarán 467 alumnas y alumnos de las secundarias “Benito Juárez 3005 y 3008”, Técnica 3101, Técnica 57, “Escuela San Felipe El Real plantel Kennedy”, y la Técnica 46.

Por parte del nivel de educación media superior, desfilarán 535 estudiantes de las preparatorias “Maestros Mexicanos 8418”, CECyT No.6, CBTis 158, CBTis 122, los Planteles Norte y Sur del Centro de Bachillerato Tecnológico Chihuahua, así como los Planteles 1 y 2 del COBACH y su “Marching Band”.

El contingente del nivel superior estará conformado por 346 estudiantes de la Escuela Normal del Estado, la Escuela de Trabajo Social del Estado, la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, y el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

En lo que respecta a las asociaciones civiles y clubes, desfilarán 535 integrantes del Rescate Juvenil Deportivo, Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario y Escuadrón Deportivo Militarizado Cóndor A.C.

También participarán 538 personas pertenecientes al Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud, el grupo de danza del Municipio de Chihuahua, el club de ciclistas “Chihuahua Low”, “Rescate 4×4 Chihuahua A.C.”, el Centro de Desarrollo Integral Ecuestre “Yo Te Pazeo” de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH, el club “Cabalgantes de Chihuahua”, y la Escuela de Charrería “El Pitayo”.

Durante el desarrollo del desfile, se contará con servicio médico a nivel de primeros auxilios, además de sanitarios y una área especial para personas con alguna discapacidad y adultos mayores.