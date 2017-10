Inician gestión para subsidiar gasoleo, gas LP y gas natural

Noticias de Chihuahua.-

El director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Jorge López Uranga, informó que desde la semana pasada se iniciaron las gestiones con la federación para obtener subsidios para el gasoleo, gas LP y gas natural.

López Uranga aclaró que el año pasado no se obtuvo este subsidio, no por inacción del gobierno, ya que se realizó el procedimiento correspondiente, quizá con algún retraso por el cambio de administración, pero completo con Pemex, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. No obstante, fue la federación quien negó el apoyo con el argumento de que la reforma energética ya no lo permitía.