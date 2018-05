Inicia vinculación a proceso vs Villegas por desvío de 2.4 mdp

Noticias de Chihuahua.-

Tras ser acusado por el desvío de 2 millones 420 mil pesos cometido en perjuicio del erario estatal en el 2016, el exdirector general de Admininistración, Gerardo Villegas Madriles, se sometió de inmediato a la audiencia de vinculación o no a proceso.

La audiencia de la causa penal 1841/17 fue encabezada por la jueza de Control, Delia Valentina Meléndez Olivas, en la Sala 10 de la Ciudad Judicial.

Durante su exposición, la agente del Ministerio Público dio lectura a diversas declaraciones de funcionarios, exfuncionarios y testigos de identidad reservada en las que se reveló que el ex gobernador César Duarte Jáquez, convino con el ex diputado local, Fernando Reyes Ramírez, el pago de 2 millones 420 mil pesos a cambio de su voto a favor de la bursatilización de remanentes carreteros por 6 mil millones de pesos, los cuales serían extraídos del erario estatal mediante un proceso de simulación de contratos.

De acuerdo a la testimonial de estas personas, el ex mandatario mantenía una cercanía permanente con los diputados del Congreso local a fin de que respaldaran todas las iniciativas enviadas por el Gobierno del Estado al Congreso, a cambio de apoyos económicos.

Asimismo se detalló que una vez convenido el pago, Duarte Jáquez y Reyes Ramírez acordaron que el monto referido sería extraído del erario estatal mediante la simulación de un contrato que justificara la salida del dinero, por lo que el gobernador pidió a Jesús Olivas, ex director de Egresos; Gerardo Villegas, ex director de Adminitración y Ever Eduardo Aguilar Sandoval, Excoordinador de Servicios, que realizaran el procedimiento correspondiente para lograr distraer los recursos que serían entregado a Reyes Ramírez.

Para este fin se pensó en realizar compras de material de papelería, sin embargo, al ya contar con un proveedor para este servicio, se sugirió realizar el procedimiento administrativo en el que la Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno solicitaría a la Secretaría de Hacienda la suficiencia presupuestal para la contratación del servicio de “análisis estratégico de municipios del estado de Chihuahua en relación a la situación financiera del gobierno federal y la prospectiva de los programas federales y su aplicabilidad”, para lo cual el mismo Fernando Reyes contactó a Iván Eli Sánchez Jasso, representante legal de la empresa Bildung Consultoría Organizacional, para que fungiera como proveedor.

Además, se planeó simular que todo el procedimiento se realizó a principios de año, aunque en realidad la simulación del contrato se gestó a finales de julio y principios de agosto. Para ello se ordenó emitir los documentos solicitud de suficiencia presupuestal por parte del director general de Desarrollo Municipal, José Silveyra Hinojos y del Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, así como el dictamen de excepción a la licitación pública, el acta de adjudicación directa y el contrato correspondiente.

Una vez fraguado el desvío, la Secretaría de Hacienda emitió el dictamen de excepción a la licitación pública, el acta de adjudicación directa, firmados por el exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García y el contrato SH/AD/001/SGG/2016, que fue signado por Villegas Madriles, lo cual permitió realizar el desvío.

Asimismo se efectuaron cinco emisiones realizadas entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre del 2016 desde la cuenta 6550156863-7 del banco Santander SA por lo siguientes montos y fechas:

-23 de agosto de 2016 por 500 mil pesos

-26 de agosto 2016 por 300 mil pesos

-15 de septiembre del 2016 por 400 mil pesos

-23 de septiembre del 2016 por 400 mil pesos

-30 de septiembre por 820 mil pesos

Para concretar la simulación, la empresa representada por Sánchez Jasso, entregó un paquete de cuatro tomos empastados que decían contener el estudio para el cual fue contratada, pero que en realidad eran una copia del catálogo de programas federales publicado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal dependiente de la Secretaría de Gobernación que puede ser descargado del portal www.gob.mx/inafed, así como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Cabe señalar que el exdiputado Reyes reconoció en su momento el haber participado en esta operación luego de que, a raíz de un problema personal, solicitó el apoyo económico del exgobernador César Duarte , quien accedió a otorgarle estos recursos, los cuales emanaron del erario a través de una contratación simulada que justificara la salida del dinero. También el empresario Iván Elí Sánchez Jasso aceptó su responsabilidad.

Tanto Ferreyes como Sánchez Jasso fueron sentenciados a tres años de prisión con el beneficio de libertad condicional y a pagar una multa de 44 mil pesos, durante un proceso abreviado celebrado en diciembre del 2017.