Inicia PRI Municipal en Chihuahua campaña de “Primero tu Parque”

Noticias de Chihuahua.-

Como parte de las acciones de acercamiento con la sociedad chihuahuense, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la capital del estado inició la campaña de “Primero tu Parque”, esto en Avenida del Carruaje y Guadalupe Gallardo, a fin de mejorar los espacios públicos de la sociedad.

La dirigencia del PRI Municipal, integrada por Teokali Hidalgo, como Presidenta y de Enrique Rascón, como Secretario General, acudió en compañía del Delegado del Comité Estatal del PRI de la ciudad de Chihuahua, Don Pedro Domínguez Alarcón, así como del Diputado Federal Alejandro Domínguez, miembros del Comité Municipal y vecinos de la zona.

“En aras de mejorar el tema de la administración pública, hemos recibido por parte de nuestros presidentes seccionales y de los vecinos de Chihuahua, es el estado que guardan los parques, los camellones, nosotros como Comité además de estar brindando algunas herramientas a los vecinos para que todos podamos con la organización sacar adelante nuestra ciudad, también decidimos estar adoptando un parque cada sábado para rehabilitarlo”, expresó Teokali Hidalgo, dirigente del PRI en la ciudad de Chihuahua,

Asimismo, mencionó que la presente administración no ha logrado cumplir con el 60% de los espacios públicos, y que el resto de lo que sí ha atendido, no ha sido manera continua, sino en una sola ocasión, por lo que la dirigente del PRI en Chihuahua refirió que es de considerar atender estas necesidades y no solo la difusión de eventos masivos o de informes con altos costos.

“Creo que el presupuesto con el que cuenta la administración pública, por lo menos en el municipio debe atender prioritariamente los servicios básicos, es lo que los ciudadanos demandamos, que la ciudad esté limpia y segura, por lo que después de estas dos premisas lo que se realice siempre será un extra, pero siempre, pero en la ciudad de Chihuahua esto no se está cumpliendo”, concluyó.

Cabe mencionar que contiguo a dicho parque se encuentra la Parroquia de la Santísima Trinidad y fue a través del párroco, Padre César Araiza, quien expresó que el parque ha estado sucio y descuidado por mucho tiempo, por lo que agradeció el apoyo para limpiarlo.

“Se agradece la asistencia para poner un granito de arena y apoyar a la comunidad, por lo que las autoridades deben valorar que estén trabajando, que aunque esto es de todos, es una llamadita de atención para decir que esto les corresponde a quienes están en turno y pues de decir a ver que les toca a ellos, porque la mayoría del trabajo ya se está realizando”, concluyó.

En este sentido es que se espera lograr estar visitando un parque por semana en primera instancia y a través de la organización con los vecinos de las diferentes colonias de la ciudad de Chihuahua, es que esperan poder abarcar más parques trabajando diversos días de la semana.

Posterior a la limpieza del parque se iniciaron acciones de bacheo sobre la Avenida del Carruaje, donde además vecinos de dicho sector solicitaron apoyo para el repintado de un cruce peatonal, ya que debido a la afluencia del tráfico y de una escuela en la zona, es un lugar de riesgo para las personas que transitan diariamente por ahí.