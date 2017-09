Inicia hoy proceso de desafuero de Karina Velázquez: El Universal

Noticias de Chihuahua.-

De acuerdo a información proporcionada por El Universal, este jueves iniciará en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el proceso de desafuero de la actual presidenta del Congreso del Estado de Chibuahua, Diana Karina Velázquez Ramírez, a solicitud de la Fiscalía Especializada para ka Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El pasado 9 de agosto, la Fepade, a través de su coordinador de Análisis Técnico Jurídico y Prospectiva, Julio César Bonilla Gutiérrez, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia o desafuero en contra de la legisladora local, Karina Velázquez.

De esta manera, la Fepade busca proceder penalmente en su contra por su presunta participación dentro de la causa penal 457/2017, referente a la entrega de 14 millones 609 mil 583 pesos, provenientes del salario de los trabajadores de Gobierno del Estado de Chihuahua, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a fin de favorecerlo durante las elecciones federales del 2015.

Por esta causa ya fueron vinculados a proceso el ex secretario de Hacienda, Jaime H.C.; el exdirector de Egresos, Jesús O. A.; el ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel M.A y el secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli R.Ch.

También está involucrados el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien ya cuenta con orden de aprehensión y una solicitud de extradición; el ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, que se encuentra detenido en el Cereso 1 de Aquiles Serdán mientras se le investiga por diversos delitos de peculado, y el ex coordinador Administrativo, Adrián Dozal Dozal, que sigue en libertad.