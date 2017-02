Inicia batalla legal vs ‘Gasolinazo’, dice regidor

Noticias de Chihuahua.-

El regidor del PAN, Alfredo Chávez dio a conocer que ya inició una batalla legal en contra del alto impuesto al combustible derivado del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

Cabe recordar que los regidores de Acción Nacional, respaldados por la misma alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, recabaron 2 mil 620 firmas las cuales fueron llevadas ante tribunal federal como medida de que los chihuahuenses deben de ampararse.

El entrevistado panista mencionó que la batalla ya dio inicio porque la sola presentación del amparo no significaba que lo iban a conceder, por ello, él y dos abogados más están atentos en el asunto.

“Queremos decir que iremos hasta las últimas consecuencias. Sí el juez federal no nos da el amparo, vamos a ir a un Tribunal Superior y si no nos imparten justicia ahí, vamos a intentar llegar a la Suprema Corte y si no, vamos a instancias internacionales”, recalcó Alfredo Chávez.