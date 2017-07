Indigna en redes mascota encerrada en auto

Noticias de Chihuahua.-

En pleno calor y con los vidrios arriba, un perro fue dejado en la pick up, pues su dueño quien se estacionó en Walmart del periférico De la Juventud bajo sín importarle que el can también sufre de la alta temperatura.

Quien puso la denuncia en redes, compartió a Entre Líneas que en Walmart vocearon y nadie salió.

“Llamó al 911 y no le hicieron caso. Estuvo cerca de 40 minutos y el perro que era un chihuahueño se estaba poniendo mal. Optó por buscar ayuda en facebook pero al estar todos trabajando nadie pudo acudir. La única opción era quebrar el vidrio, muchas personas le dijeron que la ley le permitía hacerlo sin embargo ella sabe que no es verdad. Sería muy injusto tener consecuencias penales, antecedentes, y hasta perder su trabajo solo porque el 911 no quiso ayudar y ningún elemento de seguridad publica acudió al llamado. Ellos deben ir, es su obligación y ellos tienen la manera de abrir los autos sin dañarlos. Tanto en estos casos como en los que se encuentran perros encerrados en casas solas, la policía debe acudir a abrir y únicamente una vez lo han hecho (hasta salió en las noticias)”.

Con una serie de reacciones en facebook sugirieron a las autoridades que den cárcel a quienes maltratan a los animales, tal y como se aplica con los seres humanos.