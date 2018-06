Incumple gobierno resolución a conflictos de maestros de Juárez

Noticias de Chihuahua.-

Integrantes del grupo disidente “Maestros en Movimiento” de Ciudad Juárez protestaron frente a Palacio de Gobierno ante la falta de voluntad de las autoridades para dar solución los conflctos que viven miembros del magisterio desde hace años.

Los manifestantes indicaron que el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, no ha resuelto la situación de la maestra Patricia Chávez, de la Escuela Normal Superio del Estado, que no ha recibido su pago; de la maestra Betsabé Cortez Peña no ha sido basificada a pesar de sus 18 años de servicio y del profesor Aldo Martínez al que se le retiraron 15 horas injustificadamente, pese a recibir la orden del gobernador Javier Corral Jurado.

Aunado a esto, el maestro Conrado Cortés indicó que en la fronteriza ciudad hay por lo menos 100 maestros que no han sido pagados ante la indolencia e incompetencia de las autoridades educativas que pasan por alto las instrucciones de Corral que, a su vez, los mantiene en sus cargos pese a su falta de resultados.

Por esta situación, los docentes se vieron obligados a tramitar un amparo que fue admitido por el Juzgado Noveno de Distrito y esperan que la primera audiencia se desahogue a mediados de julio para que sean esta instancia federal la que obligue al Estado a cumplir con el magisterio.