Increpa René Frías a Cuarón por falta de voluntad política para migrar prestaciones

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), René Frías Bencomo, increpó al secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, por la falta de voluntad política para migrar las prestaciones que no han querido pagarse con la justificación de que en la Ley de Servicio Profesional Docente se cancelan estos beneficios y por tanto sería ilegal entregarles las mismas.

El legislador manifestó al secretario que desconocía dicho ordenamiento legal, cuestionando en qué artículo se establecía que todas las prestaciones anteriores a mayo del 2013 quedaban sin efectos, a lo cual el secretario respondió que en el artículo décimo primero, en el transitorio, se establecía que los beneficios de carrera magisterial serían cancelados.

Frías Bencomo precisó que este articulo corresponde a la Carrera Magisterial y los docentes de Educación Básica en el estado de Chihuahua no contaban con tal programa anteriormente, por lo que no pueden cancelarse beneficios con la entreada del nuevo Sistema de Promoción de la Función que vendría a sustituir dicho programa de beneficios para los docentes.

Dentro de este artículo, leído por el secretario de Educación ante la solicitud del legislador de Nueva Alianza, se establece que los beneficios adquiridos por el personal no podrán ser afectados al tránsito del nuevo programa, por lo que las prestaciones debían de ser migradas de manera normal para los maestros de educación básica adheridos a la Sección 42 del SNTE.

Cuarón Galindo precisó que se pidieron asesorías a la Sección 42, quienes los acompañaron a la Secretaría de Educación Pública, así como también a la Coordinación del Servicio Profesional Docente a nivel federal, pero también ante distintas instancias legales, en donde se les indicó que sería ilegal entregar estas prestaciones cuando la ley no la permite y el gobernador Javier Corral Jurado indicó que había voluntad política, pero por encima de esta se encontraba la ley.

El legislador reiteró que el décimo primer artículo de la Ley de Profesional Docente solamente se centraba en la carrera magisterial, pero al no contar con este programa el subsistema estatal no había ninguna sanción para nadie, pues se ha detallado en la misma ley que las prestaciones emigrarían y no se cancelarían como lo han manifestado las autoridades educativas.