Impugnarían acuerdos del IEE por incumplir con tiempos

Noticias de Chihuahua.-

La aspirante a una candidatura independiente por una diputación local, Mónica Reyes, y el abogado Gerardo Cortinas Murra, estarían impugnando el acuerdo aprobado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para emitir los lineamientos en torno a las candidaturas independientes.

Esto fue informado durante la sesión ordinaria del Consejo General del IEE, en donde protestaron para exigir se cumpla con los plazos establecidos en la reforma electoral y se abstengan de solicitar como obligación el uso de la aplicación para recolección de firmas para aspirantes independientes.

El argumento para la impugnación del acuerdo que emite los lineamientos para las candidaturas independientes será que el IEE está aprobando esto fuera de tiempo, ya que el artículo 200 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece que los lineamientos se emitirán dentro de los 20 días del inicio del proceso electoral.

El proceso electoral, según los tiempos marcados en la ley, inicia el próximo primero de diciembre, por lo que estarían adelantándose a los tiempos para emitir estos lineamientos, según indicaron los manifestantes que rechazaron también el uso de la aplicación móvil del INE para recolectar el apoyo ciudadano.

En este sentido, y aunque aún no fue aprobado, los manifestantes indicaron que habían cerca de 30 municipios que no podían hacer uso de esta aplicación, puesto que no existe la tecnología ni la red para la recolección y estarían impidiendo la participación política de los ciudadanos.

El Consejo General del IEE tendrá hasta el 30 de diciembre para establecer si se usa o no la aplicación, por lo cual ya hay una solicitud ante la junta local del INE para que esta sea optativa.