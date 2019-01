Impugnará Gobierno negativa de la SCJN de considerar a estados como terceros interesados en caso Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al gobierno y Fiscalía General de Estado de Chihuahua que considere a los tribunales superiores de justicia y las fiscalías o procuradurías locales como terceros interesados en poder investigar y enjuiciar a funcionarios federales –incluyendo al presidente de la República, luego de que se sobreseyera la investigación en contra del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue acusado de participar en desvíos de recursos públicos con fines electorales.

Ante ello, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que tanto la Consejería Jurídica como la Fiscalía General del Estado impugnarán esta resolución del máximo tribunal del país, mediante un recurso de revisión.

“Sostenemos que los criterios utilizados por el ministro Carlos Medina Mora para suspender la acción de la Fiscalía General del Estado pone en jaque las facultades los ministerios públicos locales y en ese sentido vamos a impugnar la resolución”.

En los acuerdos judiciales la Corte determinó no aprobar “la solicitud formulada por el Ejecutivo estatal en el sentido de tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas, en virtud de que no se advierte que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, pues el actor plantea una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales”.