Impugna Duarte suspensión definitiva del PRI

Noticias de Chihuahua.-

De nueva cuenta, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentó un juicio para la protección de sus derechos político electorales en contra de su expulsión definitiva de las filas del Partido Revolucionario Institucional, informó la agencia Reforma.

El recurso fue presentado este jueves por su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual quedó asentado con el número SUP JDC-105/2019.

Con este recurso se reclama que con la expulsión dictada el pasado 16 de mayo, la comisión nacional de justicia partidaria viola su derecho político electoral de asociación, así como sus derechos humanos de debido proceso y presunción de inocencia.

Dentro de la argumentación de la comisión, se señala que el ex gobernador de Chihuahua es penalmente culpable de hechos de corrupción, por lo que para la defensa no se le debe considerar como responsable de la comisión de ilícitos toda vez que no existe una sentencia definitiva que lo declare culpable.