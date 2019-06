Imponen 1 año de prisión preventiva a imputados por homicidio de familia Romero

Noticias de Chihuahua.-

El juez de control Armando Rodríguez Gaytán, impuso un año de prisión preventiva como medida cautelar en contra de Jorge Alberto C. A., Lizeth C. S. y Jorge Alberto C. C. para garantizar su comparecencia en la audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 1614/2019 relativa al asesinato de la familia Romero Armendáriz, ocurrido en 2018.

La agente del Ministerio Público señaló que el delito del homicidio calificado del que se les acusa a los tres detenidos amerita prisión preventiva oficiosa, además de que, dentro de la carpeta de investigación existen datos de prueba que demuestran la necesidad de cautela mayor.

La Fiscalía acusa al enfermero del IMSS, a su esposa y a su hijo de haber asesinado a María Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza, el 29 de junio de 2019 en la residencia ubicada en la calle Universidad Nayarit 9714, del fraccionamiento Residencial Universidad, por la venta de un riñón.

La audiencia de vinculación o no a proceso se celebrará el 8:00 del lunes 10 de junio