Impide Tribunal a defensa de Gutiérrez presentar pruebas para desmentir a testigo

Noticias de Chihuahua.-

El Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento rechazó la solicitud realizada por la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez para presentar pruebas de refutación con las que se mostraría la falta de veracidad con la que se condujo el testigo con identidad reservada individualizado con la clave DY02964/2017 .

La parte acusada sostuvo que la prueba de refutación era procedente pues en su intervención del 9 de abril de 2019 ante el tribunal, el testigo y coimputado identificado con la clave DY02964/2017 mintió sobre los hechos ocurrido los días 20 y 21 de diciembre de 2015.

Para refutar su testimonio y probar al tribunal que mintió, los abogados intentaron mostrar un testimonio en una carpeta diversa relacionada la causa penal 780/2017 que la FGE llevó en contra de “La Coneja” por el desvío de 250 millones de pesos y por la cual ya fue exonerado.

También ofrecieron como prueba un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de mayo de 2019 con el objeto de acreditar la ausencia de veracidad en lo expuesto por el imputado en la audiencia del 9 de abril así como una fe de hechos de José Antonio Carreto Santiago, quien fue ofertado como órgano de prueba por parte de la defensa en este juicio.

No obstante, los jueces que integran el tribunal concluyeron que dichas pruebas no corresponden a la etapa procesal que se desahoga actualmente, además de que advirtieron que no se está dejando en estado de indefensión al imputado ya que la mesa de la defensa tenía pleno conocimiento de la declaración que el órgano de prueba rindió ministerialmente.