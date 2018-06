Hijo de Alejandro Gutiérrez promueve amparo para evitar ser detenido 

Noticias de Chihuahua.-

Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PR), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, promovió un amparo para acceder a cualquier investigación iniciada en su contra y para evitar ser detenido, según información de El Universal.

El hijo del detenido solicitó la protección ante el Juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, debido a que figura como representante legal de Procesos y Soluciones Inteligentes de México, empresa que supuestamente fue utilizada por “La Coneja” para desviar los recursos públicos de Chihuahua a las campañas del PRI durante la contienda electoral del 2016.

El Universal indicó que de momento el juez de amparo frenó la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra y requirió los informes necesarios a la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre la existencia de alguna carpeta de investigación en contra del hijo del ex secretario general adjunto del CEN del PRI, por lo que Gutiérrez Gómez deberá exhibir al juzgado de amparo una garantía de 29 mil 500 pesos y si la Fiscalía informa que no hay investigación la medida quedaría sin efecto.

Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso por peculado agravado y durante las causas penales 780/2017 y 4094/2017, su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez fue señalado como operador de los desvíos efectuados por el ex secretario general adjunto del PRI durante la administración del ex gobernador, César Duarte Jáquez, junto con ex funcionarios del Gobierno Estatal como Enrique Tarín y Gerardo Villegas.