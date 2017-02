He metido la pata pero nunca la mano: Tere Ortuño

Noticias de Chihuahua.-

La directora del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño, que acompañó a los panistas de Acción Juvenil en su XIII Asamblea Municipal, llamó a todos los jóvenes a trabajar con limpieza y siempre pensando en el servicio, no en el beneficio personal.

La panista manifestó que si bien el PAN es un gran partido, no está exento de prácticas indebidas por lo que exhortó a todos los jóvenes a llevar una vida partidaria limpia, alejada de las grillas y siempre apegada a las prácticas legítimas y honestas.

“Lo importante es servir, generar buenos gobiernos, no realizar mafias; cuidadito cuando en el PAN, para llegar a un acuerdo te tienes que sentar con el pillo A, con el pillo B y con el pillo C porque si no, no vas a llegar”.

En este sentido subrayó que la política no se trata de generar redes de compadres y parientes para proteger intereses personales y buscar puestos dentro del partido o en la función pública.

“He tenido muchas metidas de pata, pero ninguna de mano y no he llegado a ningún cargo a controlar una mafia, sino a transformar las instituciones y hacer lo que toca… sigan manteniendo al limpieza, no se ensucien, si otros se ensucian traten de limpiarlos”.