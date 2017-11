Hay 4 demandas por irregularidades en obra de Ciudad Judicial

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que el Poder Judicial del Estado ha interpuesto por lo menos cuatro demandas por las irregularidades en la obra del Centro de Justicia o Ciudad Judicial.

Desde septiembre del 2016, la empresa Ingeniería y Diseño Van S. A. de C. V. demandó al Gobierno del Estado, por 192 millones de pesos por concepto de servicios en la obra de la Ciudad Judicial, pues la empresa se vio obligada a solventar diversos gastos causados por irregularidades.

Pese a esta situación el mandatario estatal manifestó que su gobierno no procederá penalmente en contra de la empresa, pero el poder judicial ha interpuesto demandas no sólo en contra del proveedor, sino de ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, el jefe del ejecutivo comentó que será el Consejo Estatal de la Judicatura quien se haga cargo de estos procedimientos así como el de entrega del inmueble al poder judicial, ya que este es propiedad del gobierno.

La obra de la Ciudad Judicial, culminada en el 2015, aumentó su presupuesto de mil 050 millones de pesos, a más de mil 700 millones y desde su inauguración se anticiparon adeudos millonarios a proveedores pese a que las fallas en su estructura no tardaron ni semanas en salir a la luz.