Hasta en el avión me cobran los proveedores: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado, indicó que el adelanto de participaciones que se acordó con la Secretaría de Hacienda Crédito Público se destinará en buena parte al pago de proveedores que diariamente exigen su pago.

“Yo ya no quiero salir del Palacio porque me encuentro con una fila de proveedores por donde voy, hasta en el aeropuerto, en el avión, me dicen oiga a mí me deben”.

El mandatario estatal añadió que estos recursos serán destinado también a garantizar el pago de toda la nómina del gobierno estatal y el abasto de medicamentos.

Finalmente, buscarán con ello adelantar algunas participaciones a diversos municipios que se encuentran en franca quiebra.