Han solicitado 11 candidatos seguridad; ninguno se ha retirado por violencia: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que son once los candidatos a puestos de elección popular los que han solicitado protección por parte de las autoridades, de las cuales cinco ya cuentan con alguna medida de seguridad.

De acuerdo a los datos de los órganos electorales, ahora confirmados por la Fiscalía, se presentaron nueve solicitudes por parte de aspirantes a cargos locales y dos más de candidatos federales.

Peniche Espejel puntualizó que algunos de los aspirantes han acudido directamente ante a la autoridad federal y a la Policía Federal, donde se está dando atención a los aspirantes a diputados federales.

Detalló que sólo dos de los cinco candidatos que ya tienen algún esquema de seguridad cuentan con escoltas personales, mientras que los tres restantes reciben medidas como rondines, vigilancia al exterior de su domicilio, instalación de cámaras o monitoreo telefónico.

Finalmente comentó que durante la pasada reunión con el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se presentó un escrito de tres candidatos del PRD donde informaban que no iban a continuar en la contiende por motivos personales, no por la violencia, y que este documento no ha sido ratificado.