Cobraron imputados dinero por venta de plazas y fueron a unas tortas la misma noche que mataron a familia: MP

Noticias de Chihuahua.-

De acuerdo con el registro de diversas cámaras particulares de y de seguridad pública se estableció que durante la noche del viernes 29 de junio, el enfermero, Jorge Alberto C. A., acompañado de su esposa Lizeth C. S. y de su hijo Jorge Alberto C. C., acudieron a la Clínica 58 del Saucito a cobrar un dinero relacionado a la venta ilegal de plazas del IMSS antes de asesinar a cinco miembros de la familia Romero Armendáriz y que, después de cometer el hecho, fueron a un restaurante de tortas.

Las diversas cámaras identificaron el vehículo Audi color oscuro, modelo reciente, con rines cromodas y placas 416YRG, en el que viajaban los tres imputados, cuando acudieron a la Clínica 58, cuando ingresaron y salieron del fraccionamiento Universidad donde vivía la familia Romero y cuando arribaron a un local de alimentos denominado Tortas “El oso”.

De acuerdo a un testigo, el viernes 29 de junio recibió 2 mil 500 dólares correspondientes a la venta de plazas en el Seguro Social que eran para Jorge Alberto C. S., con quien acordó verse en la Clínica 58 del Saucito entre las 8:30 y 9:00 para entregárselos.

Jorge llegó esa noche en el mismo vehículo Audi, en el que viajaban también su esposa Lizeth y su hijo Jorge Alberto. El declarante detalló que el enfermero parecía nervioso, lo cual le sorprendió pues es una persona tranquila.

Esto corresponde con los datos arrojados por las grabaciones de diversas cámaras, en los que se observa al vehículo en mención arribar a dicha clínica cerca de las 21:00 horas y del cual descendió un hombre alto, robusto, con barba, vestido con ropa clara y una gorra clara.

Diversas grabaciones tomadas esa misma noche en el fraccionamiento Universidad confirman la entrada y salida del Audi tripulado por Jorge C.A., su esposa y su hijo, pero esta vez, vestidos de color oscuro.

Luego, a las 22:48 horas, las cámaras a color del local “El oso” captó a las tres personas vestidas de color oscuro que descendieron del auto y se sentaron en una mesa durante 14 minutos. En las imágenes se observaba que las personas interactuaron con sus teléfonos celulares en todo momentos.

Tras el análisis de los videos, la Fiscalía concluyó que las personas que se observaron en un inicio a bordo del Audi vestían de colores claros cuando ingresaron a la Clínica del IMSS, a diferencia de las Tortas El Oso y del regreso al fraccionamiento Misiones Universidad, cuando portaban ropas oscuras.