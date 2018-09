Habría revisión de titularidades de secretarías de Congreso: Colunga

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Miguel Ángel Colunga Martínez, precisó que las titularidades de la secretarías del Congreso del Estado deberían ser revisadas para analizar si habrá cambios, pero hasta el momento no han tenido los acercamientos con las otras bancadas para determinar esto.

“Se va a tener que revisar, se tendrán que dar ajustes pero es un tema que todavía no lo hemos abordado en la Jucopo”, precisó el coordinador de los diputados de Morena que ocupan la segunda fuerza en el Congreso del Estado.

Detalló que este tema no se ha abordado porque debe pasar por la Junta de Coordinación Política y hasta el momento no ha sido instalada, por lo que todos los acuerdos que se tomen no serán legales al no instalarse formalmente.

El legislador morenista comentó que el día de mañana estarían en posición de instalar dicho órgano, pues aún falta que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) establezca quién será el coordinador o la coordinadora de su bancada.