Habrá operativo para sacar a conductores ebrios de las calles, pero no les cobrarán multa

Noticias de Chihuahua.-

El comisario de la División de la Policía Vial, Javier Palacios Reyes, informó que a partir de este jueves y hasta el domingo habrá un operativo para detectar a conductores ebrios y sacarlos de circulación, sin cobrarles la multa correspondiente.

Palacios Reyes señaló que se instalarán puntos de revisión aleatorios y móviles para detener a todo guiador que presente algún grado de ebriedad para sacarlo de circulación y así dar seguridad al propio conductor y a la ciudadanía chihuahuense.

Añadió que en esta primer semana de operativo, las personas que sean detectadas serán remitidas a las instalaciones de la Policía Vial, se asegurará su vehículo y deberá pagar cualquier adeudo que presente la unidad, sin embargo no se le impondrá la multa económica que van de cuatro a seis mil pesos.

Explicó que el no cobrar las multas no es un permiso para que los conductores tomen, pues serán detenidos junto a sus vehículos, no obstante lo que se busca no es recaudar recursos sino generar una cultura de la prevención y conciezar a los ciudadanos