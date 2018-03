Grotescos señalamientos de Leyva en mi contra: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corra Jurado, calificó como grotescas las afirmaciones que ha realizado el comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, sobre su intromisión en la vida interna del órgano garante.

“Ni siquiera lo trato, ni he dicho nada ni expresado expresión alguna. Yo no sé de dónde sacan esas cosas, a ustedes les consta, llevo un año sin referirme al Instituto ni a ninguno de sus miembros, no sé de dónde salen esas cosas. Me resulta muy grotesco que se digan esas afirmaciones, yo estoy dedicado a gobernador no ando en estas cuestiones”.

Corral Jurado aseveró una vez más que nunca ha intervenido ni a favor ni en contra de los comisionados de transparencia y se ha mantenido ajeno al conflicto derivado de la orden de un juez federal para la restitución de Leyva en la presidencia.

“Son asuntos que deben solucionarse por los causes legales que es donde están todos lo temas; lamento que se den este tipo de diferencias dentro de un cuerpo como el Ihcital porque es una institución para el derecho a la información y el acceso a la información pública pero creo que en un órgano con un grupo reducido de miembros, la prevalencia de este tipo de situaciones señala que hay un conflicto mayor que debe ser arreglado”.