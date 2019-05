GPPRI señala omisiones en proyecto de alumbrado

Noticias de Chihuahua.-

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un documento dirigido a la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda para que responsan sobre la información que falta en el proyecto del alumbrado público del Ayuntamiento de Chihuahua.

Mediante un escrito, dirigido al diputado Jesús Valenciano García, se señala que el proyecto ejecutivo fue analizado por la fracción y encontraron varias omisiones en el tema de información, por lo que es preciso que respondan a las observaciones hechas antes de dictaminarlo.

Agregaron que se encontraron grandes deficiencias en la elaboración del estudio técnico y no se presenta una distribución de las luminarias en la ciudad; un modelo económico financiero del proyecto; la justificación del modelo legal elegido; la estructura jurídico financiero del proyecto; ni el impacto social en seguridad ciudadana o ambientación; entre otros faltantes.

“En conclusión, el documento no es el resultado de un proyecto urbanístico, técnico y social: el mismo, se sustenta en la hipótesis de un sistema de alumbrado obsoleto el cual no tiene identificado, además ejemplifica el éxito otros municipios del país, sin embargo no menciona los fracasos de muchos otros proyectos por la opacidad en las especificaciones técnicas, al igual que en el presente”, precisaron.