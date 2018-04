GPPRI acusa a Ejecutivo de buscar un “albazo” en leyes anticorrupción 

Noticias de Chihuahua.-

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Isela Torres Hernández, acusó al gobernador Javier Corral Jurado de buscar una aprobación al “fast track” de las iniciativas enviadas en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, porque está consciente de que en la próxima legislatura el Partido Acción Nacional (PAN) no tendrá la mayoría para poder aprobarlas.

Fue el día de hoy cuando el secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, presentó a la presidenta del Congreso del Estado, Karina Velázquez Ramírez, un total de 11 ordenamientos jurídicos que pretenden dar forma al Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual fue considerado por la bancada priista como una falta de respeto del Poder Ejecutivo el esperar al término del Periodo Ordinario para mandar iniciativas para su pronta aprobación.

Señaló que el gobernador de Chihuahua busca que no exista manera de analizar estas once iniciativas y poder lograrlas con los votos de la mayoría, es decir los diputados del Partido Acción Nacional, porque saben que dentro de la legislatura siguiente no tendrán la mayoría en el Congreso del Estado y utilizarán la mayoría actual para que pasen, como lo han hecho con diversas disposiciones.

“Tenemos un gobierno tan demócrata que ahí nos demuestra que del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto es solamente para demostrar que él manda, esto es una falta de respeto”, reiteró la diputada, quien ha acusado en diversas ocasiones a los diputados del PAN de mayoritear iniciativas que son enviadas desde el Gobierno del Estado, violando con esto procesos legislativos.