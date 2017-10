Gobierno no informó nada, no hubo impacto de programas: PT

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido del Trabajo, Héctor Vega Nevarez, presentó el posicionamiento de su bancada en torno al primer balance de gobierno, señalando que la administración estatal no informó nada pues no hay ningún impacto positivo de sus programas.

El legislador manifestó que al leer las páginas que contiene el informe se generan más dudas sobre la información que contiene que lo que pretende comunicar, pues no hay un impacto real de los logros que presuntamente se enuncian en este informe.

Vega Nevarez manifestó que en materia de desarrollo nacional no hubo avances, pues el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo indica que en el segundo trimestre del 2017 hubo un aumento del 6.2 por ciento en pobreza y ha disminuido la capacidad de compra en 1.8 por ciento.

“Somos realistas, en un año no se puede transformar por completo el mundo, pero definitivamente se pueden hacer mejoras sustanciales y cuantificables, pero no que los chihuahuenses vean disminuidos sus ingresos, sigan pasando hambre y dolosamente paguen más impuestos que no se reflejan en su calidad de vida o seguridad”, detalló.