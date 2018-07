Gobierno debe dejar claras acusaciones vs titular de Salud; es tiempo de un cambio

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de la comisión de salud en el Congreso del Estado, Rocío Sáenz, señaló que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del secretario de salud, Ernesto Ávila Váldez, es resultado de todas las irregularidades que se han exigido sean resueltas desde el Poder Legislativo pero que no se han atendido por parte de la autoridad estatal.

La legisladora refirió que es necesario que Gobierno de Estado de un posicionamiento y deje claro a la sociedad chihuahuense, así como al Poder Legislativo, la situación en la que se encuentra el funcionario estatal, pues hasta el momento no han dado un posicionamiento formal sobre el tema y temen a que esto afecte más los servicios de salud que se ofrecen a lo largo de la entidad chihuahuense.

La diputada consideró que a dos años de iniciar la administración estatal actual es tiempo de que se considere un cambio al frente de la Secretaría de Salud, pues al principio podía justificarse la inexperiencia del funcionario, pero pese a que ya han señalado los cambios y reestructuras que deben realizarse para atender los problemas en el sector de salud público, esto no ha mejorado sino al contrario.

“Todo esto tiene que ver con todo ese defase de la Secretaría de Salud que no se ha podido recuperar la Secretaría de Salud, en este tiempo ya no podemos justificar, tenemos solo la información que ha salido a través de los medios y hasta que no tengamos un posicionamiento concreto del secretario nosotros fincaremos alguna solicitud oficial”, precisó la presidenta de la comisión de salud.

La legisladora reiteró que no se puede permitir que todos estos problemas que tiene actualmente el titular de Salud no vaya a demeritar e incidir en la prestación del servicio y que se retroceda aún más en el suministro de medicamentos o en la impartición de servicios.