Corral se fue por la fácil al adquirir más deuda; no hay austeridad: PRI

Noticias de Chihuahua.-

La diputada del PRI, Adriana Fuentes, reiteró que la bancada del Revolucionario Institucional (PRI) rechaza la deuda pública que pretende realizarse con la bursatilización contemplada en la Ley de Ingresos del 2017, indicando que el gobierno de Javier Corral Jurado se fue por el camino fácil y traicionó su posicionamiento a no adquirir más deuda para el estado.

Adriana Fuentes manifestó que no están en desacuerdo con el desarrollo del estado, sino que están en contra de que no se hayan buscado alternativas para lograrlo sin la necesidad de endeudar más a los chihuahuenses, por lo que estarán votando en contra de esta ley puesto que no existe austeridad en ella.

“Nuestra postura es que no existe del presupuesto presentado por el Ejecutivo el mínimo elemento de presupuesto austero, todo indica que se trata de una copia del presentado por el anterior gobierno para el 2016, presupuesto que hoy es señalado de excesivo y derrochador”, manifestó la legisladora.

Indicó que la justificación para esta Ley de Ingresos es la crisis internacional y nacional, así como la situación que priva en el estado, sin embargo todo indica que no se tomó en consideración la crisis económica de las familias chihuahuenses, puesto que se crean cargas impositivas como pagos adicionales que en el 2016 no se tenía la obligación, sumándose a la cuesta de enero.