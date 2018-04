García Chávez presenta recurso contra “carpetazo” de la PGR

Noticias de Chihuahua.-

El abogado Jaime García Chávez presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en la capital de Chihuahua un recurso de impugnación contra la decisión de la Procuraduría General de la República de no ejercer acción penal contra el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por la denuncia presentada por enriquecimiento ilícito.

García Chávez precisó que compareció ante los tribunales con el respaldo de un equipo de abogados para interponer una demanda de amparo a fin de impedir que el caso de Duarte y Herrera sea archivado por la Procuraduría, asegurando que con esta acción pretenden violentar la garantía de audiencia que le asiste para presentar una contra argumentación al “carpetazo” que buscan darle a la denuncia.