Funcionarios que toman vacaciones sin haber cumplido un año no infringen ninguna norma: Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, señaló que no existe una restricción para que los servidores públicos puedan tomar vacaciones a pesar de no haber cumplido un año en sus funciones, por lo que no incurren en ninguna violación.

Jáuregui Robles manifestó que los funcionarios tienen el derecho de tomar los periodos vacacionales que se establecen del 15 al 31 de diciembre y del 15 al 31 de julio. “La actividad gubernamentalmente, por tradición cierra todos los escaparate, cierran los juzgados, cierran los congresos, cierran las oficinas de gobierno”.

En este sentido, comentó que los servidores tiene la capacidad de salir de vacaciones de manera discrecional y sin abusar. “Yo defiendo que cualquier servidor somos personas y tenemos derechos iguales”.

El secretario añadió que el gobernador Javier Corral Jurado no ha tomado vacaciones este verano y que, hasta donde tiene conocimiento, tampoco tiene previsto salir.

“Cuando se cambió el artículo 1 de la Constitución en el 2011, hubo una declaratoria que fue fundamental, un parrafito que fue a clave de los derechos humanos, en que la norma se interpretará siempre pro homine, en favor de los derechos de la persona, por encima de cualquier consideración de cualquier tipo, hay esa interpretación, al no haber una norma restrictiva es aplicable esta disposición”