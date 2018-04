Funcionarios de educación deben ser cesados: La Torre

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Sáenz, consideró que los errores que se han dado en materia educativa en el estado de Chihuahua son resultado de deficiencias de funcionarios de la Secretaría de Educación y Deporte, a excepción del titular de la dependencia, Pablo Cuarón Galindo, quien se ha visto afectado por decisiones de sus subordinados.

“Yo creo que es lamentable lo que se ha presentado, incluyendo los cheques sin fondos y los montos menores en pagos, nuevamente vemos que funcionarios de la Secretaría de Educación no están haciendo su trabajo y no están informando al Secretario Pablo Cuarón ni al gobernador Javier Corral”, precisó el legislador.

Agregó que independientemente de la solución inmediata que deben dar al paro de labores por la falta de pago de salarios y prestaciones, se debe realizar un diagnóstico del desempeño de los servidores públicos que se encuentran en la secretaría, pues estos no están ayudando en nada ni a Cuarón ni a Corral.

La Torre precisó que es fundamental una limpia en esta dependencia y que se cesen a aquellos funcionarios que no están realizando bien su trabajo, pues no es posible que a una semana del paro laboral aún no exista una solución y haya controversias entre el número de docentes afectados.