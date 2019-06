Fuimos a casa de los Romero para decirles que no se concretaría trasplante pero no había nadie: imputada

Noticias de Chihuahua.-

Lizeth C. S., imputada por el multihomicidio de la familia Romero Armendáriz en 2018, declaró que la noche del 29 de junio de ese año acudió con su esposo, el coimputado Jorge Alberto C. A. y sus dos hijos a la vivienda de las víctimas para informarles que no podrían ayudarles con el trasplante de riñón del señor Daniel Gregorio Romero Vega, sin embargo no encontraron a nadie.

La mujer narró que su esposo, que es enfermero en la Clínica 58 del IMSS y además tiene una tienda deportiva, conoció a Ricardo Chávez Pérez a través de un primo.

Ricardo Chávez, que estaba casado con María Romero Arméndariz, buscó a Jorge Alberto para ofrecerle dinero a cambio de que agilizara el trasplante de riñón para su suegro, Daniel Gregorio Romero, pues el señor se encontraba muy abajo en la lista debido a su edad.

Lizeth detalló que ella fue dos veces a la casa de Ricardo y de María, ubicada en el Residencial Universidad. La primera el 27 de junio, cuando acompañó a su esposo para hablar sobre la posibilidad de obtener el riñón.

La segunda ocasión fue el 29 de junio cuando ella, su esposo, su hijo Jorge Alberto C. C. (también imputado) y su mejor hijo de 12 años, se trasladaron a la vivienda de los Romero Armendáriz para decirles que no se podría concretar el tema del trasplante.

Explicó que primero llegaron cerca de las 8:40 de la noche, cuando sólo ella y su esposo se bajaron a tocar, pero no abrió nadie, por lo que se fuero del lugar y se dirigieron a la Clínica 58 donde estuvieron unos 40 minutos.

Luego volvieron a la casa de los Romero casi a las 10 de la noche pero, nuevamente, nadie abrió por lo que se retiraron y regresaron a la Clínica 58 luego de que Jorge recibiera una llamada de su amigo Érick.

Tras 15 minutos en la clínica, la familia se retiró a Alsuper a comprar algunas bebidas para la cena y luego fueron a unas tortas denominadas “El oso”, donde compraron alimentos y se fueron a su casa.

Esta versión fue corroborada por el hijo mayor Jorge Alberto C. C., quien también rindió declaración ministerial.