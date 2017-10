Dictan prisión preventiva de 12 meses a Pedro Mauli

Noticias de Chihuahua.-

La Juez de Control, Sandra Zulema Palma, formuló imputación en contra de Pedro Mauli Romero, ex secretario de finanzas del PRI Estatal, dictando además como medida cautelar una prisión preventiva de 12 meses, a fin de realizarse la audiencia de vinculación a proceso el miércoles 11 de octubre a las ocho de la mañana.

La juez manifestó que la decisión de la medida cautelar se da porque no existe certeza de arraigo domiciliario, debido a los cambios de domicilio que ha efectuado el imputado y derivado de que tanto él como su esposa no cuentan con un empleo formal, lo que podría incidir en la psique del ex funcionario para no hacer frente al proceso por el desvío del que se le acusa.

Por el delito que se le acusa en la causa penal 3055/2017, el imputado podría recibir una pena mínima de cinco años y elevarse esta hasta los 15 años, razón que también se consideró para la pretensión de que el imputado se sustraiga de la justicia, aunado a que ha sido vinculado además por la causa penal 457/2017 ante los juzgados federales.

Al ex servidor público se le atribuye que durante su gestión, de junio del 2014 a diciembre del 2015, recibió por la Tesorería de la Secretaría de Hacienda aportaciones mensuales por la cantidad de tres millones de pesos, más una entrega adicional el mes de diciembre del 2014 por una cantidad de 3 millones 663 mil 668 pesos y en diciembre de 2015 por un monto de 3 millones 166 mil 676 pesos.

En total recibió, según estableció el Ministerio Público, una cantidad total de 63 millones 833 mil 333 pesos que fueron presuntamente desviados de las arcas públicas por funcionarios de la dependencia estatal citada, provenientes de la cuenta BBVA Bancomer 0166143970 perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, cuyo recurso era destinado al pago de nómina de los empleados estatales.