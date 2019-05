Faltar a clases es corrupción… y al trabajo también: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal, Maru Campos, respaldó este día al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro en el proyecto de renovación o departamentalización.

“Es corrupción no ir a clases, no venir a trabajar, es corrupción no dar de sí en lo que podemos dar porque se gasta dinero público que alguien más pudiera aprovechar otras cosas”, expresó.

Y es que este martes el rector habló del proyecto de renovación o departamentalización, por lo que hizo hincapié en que muchas prácticas deben de terminar.

“Faltar a clases es corrupción, no presentarse a los trabajos es corrupción, tenemos una gran responsabilidad de hacer una introspección para brindarle a este proceso de renovación universitaria lo que queremos para nuestra comunidad”, dijo Fierro Ramírez.

Cabe mencionar que esta mención además de ser apoyada por Maru Campos, también el mismo gobernador de Chihuahua, Javier Corral respaldó el comentario.