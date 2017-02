Falta definir número de integrantes de la Judicatura y procedimientos disciplinarios: Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, indicó que aún se deben definir el número de personas que integrarán el Consejo de la Judicatura Estatal, así como la integración de procedimientos disciplinarios apegados a los derechos humanos.

Jáuregui Robles manifestó que se había proyectado un Consejo integrado por hasya siete representantes de los tres poderes, no obstante esta cantidad resulta desprocporcionada en comparación a los requerimientos del estado que no cuenta in siquiera con la tercer parte de los mil 200 órganos jurisdiccionales que atiende el Consejo de la Judicatura de la Federación

El funcionario indicó que para Chihuahua bastarían tres representantes del poder judicial, uno del ejecutivo y uno más del legislativo, los cuales deben estar dotados de independencia y autonomía, por lo que quienes, siendo magistrados sean designados a este órgano, deben dejar sus salas en tanto dura su cargo dentro del Consejo.

Además, los integrantes de este órgano de gobierno tendrán que guardar requisitos como profesionalismo, carrera judicial acrecentada, y contar con los conocimientos suficientes para garantizar la transparencia de los sistemas de disciplina, vigilancia, administración y carrera judicial.

Por otra parte, se tiene que establecer las condiciones bajo las cuales se llevarán los procedimientos disciplinarios que, desde el 2011, deben responder a los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por México, los cuales deben proveer de garantías a los juzgadores.