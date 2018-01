Falsos mensajes de intoxicación por refresco

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informa que no existe una alerta sanitaria por intoxicaciones tras consumo de refrescos en la entidad, por lo que se pide a la población hacer caso omiso y no compartir los mensajes y alertas que no sean emitidos por la Secretaría de Salud.

Tras hacer una verificación en los Hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social se corroboró que durante el transcurso de este fin de semana, no se han atendido casos de intoxicación y tampoco se han registrado muertes por consumo de refrescos u otras bebidas comerciales.

La subdirección de Epidemiología mantiene un monitoreo constante de los casos que son atendidos en los Hospitales, con el fin de emitir avisos de forma oportuna a la población y mantener control a través del despliegue de cercos sanitarios.

Las alertas sanitarias y mensajes oficiales pueden ser consultados en la página oficial de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud, a través del Facebook www.facebook.com/SecretariaSaludChihuahua o a través de la cuenta de Twitter @SsaludChih