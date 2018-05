Falso que SCJN haya dado tres días para entregar a La Coneja

Noticias de Chihuahua.-

El consejero Jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, negó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado tres días para el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles.

“Están circulando algunas versiones de que la SCJN le dio tres días a este gobierno o al gobernador para hacer el traslado al imputado mencionado y esa noticia es completamente falsa”, sentenció Espinoza.

Explicó que el poder judicial federal emitió un acuerdo sobre la improcedencia un recurso de revisión presentado por la Consejería Jurídica en contra de la sentencia que en su momento dictó el Décimo Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial sobre el caso de triangulación de recursos al PRI Nacional.

Añadió que la resolución emitida por la Secretaría General de Acuerdos fue a priori y sin ir al fondo del planteamiento realizado, pues consideró que no era procedente ya que considera que no es materia de revisión de la Corte y porque el Gobierno del Estado ya no tiene carácter de víctima.

tres días

desechó el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua para evitar que

fueran puestos a disposición de un juez federal con sede en la Ciudad de México, por lo que las autoridades locales tienen tres días para cumplimentar este resolutivo.

imrocedentea apiroir si n el fomdo erecuroso de las entevia ek tribunal colegiado