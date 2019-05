Falló MP en probar mi presunta relación con duartistas: Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

El ex secretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, aseguró que durante el juicio que se sigue en su contra por el presunto desvío de 1 millón 740 mil pesos no se presentaron pruebas que lo vinculen con los ex funcionarios de la pasada administración pues nunca existió comunicación o relación con ellos.

“No vi en todo el proceso una sola prueba de mi comunicación fluida, como lo dice la Fiscalía, con los funcionarios del estado del gobierno anterior, ¿y saben por qué no las vi? porque no existieron”, señaló el imputado al cierre de la etapa de alegatos finales.

Gutiérrez Gutiérrez expuso ante el Tribunal que lleva su caso que nunca tuvo comunicación telefónica, por mensajes o medios electrónicos como quiso sostener el Ministerio Público, sino que la parte acusadora ni siquiera pudo encontrar una prueba de esto pese a que mantuvo asegurado su teléfono celular por un año.



Según el MP, Gutiérrez se reunió con el entonces secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en la Ciudad de México, para exigirle el pago por los contratos simulados y también intercambió documentos a través de un correo electrónico.

“Nunca he tenido un intercambio ni siquiera de saludo con los funcionarios a los que se refiere la Fiscalía. ¿Por que no va a haber pruebas? porque no existieron”.