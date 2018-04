Explotan ciudadanos vs Corral en defensa de maestros

Noticias de Chihuahua.-

Luego de la protesta protagonizada por parte de los maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobernador Javier Corral desde su cuenta de Facebook recibió duras críticas por parte de ciudadanos molestos por desatender al magisterio estatal, mismo que dejó este día a 170 mil estudiantes sin clases.

El gobernador publicó en su cuenta la imagen de la portada de un medio de comunicación local que señala la pérdida de clases para miles de alumnos y comenta lo siguiente:

Cuando nuestro Secretario de Educación contextualiza las acciones de la sección 42 del SNTE, en el momento político que vive nuestra entidad, por supuesto que se refiere al embate que desde distintos flancos se endereza en contra del Gobierno y del Pueblo de Chihuahua. Lo más deplorable es la afectación que recaerá en miles de estudiantes de nivel básico, que pierden así tiempo preciado. Ojalá que un día la política tome conciencia de ello, y sepa que con los niños no se juega.

A los segundos de haber sido publicado, tanto buenos y malos comentarios se hicieron notar, pero en esta ocasión, fueron más los negativos. tales como son los siguientes:

Es una burla para los maestros. Los segundos padres de nuestros hijos….. hay según ellos 179 maestros que no se les ha pagado no se trata solo de 179 personas son 179 familias que por más de un año no han recibido el pago por su trabajo. Los instó a que se analice qué haríamos si nos pasa a nosotros ??? que haríamos si dejáramos de percibir nuestro salario???? Es injustificado el actuar de nuestras autoridades. Hoy leí un comentario en relación del slogan de chihuahua amanece para todos y yo cada día lo veo más eclipsado 😞 no es posible que el sr gobernador Javier Corral se indigne tanto y haga caravanas y mitin para mostrar su indignacion porque no le dan recursos y porque se llevan un juicio a la federación y no se indigne por esta situación tan penosa y difícil para 179 familias. Eso se llama tener doble discurso. Estoy de acuerdo que busque justicia por chihuahua pero no que deje sus obligaciones de buscar el bienestar de TODOS los chihuahuenses. Sr Gobernador exigimos deje el doble discurso y haga su trabajo.