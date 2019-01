Exigen a Congreso Ley de Fiscalización, pero Tribunal sancionador no cuenta ni con presupuesto

Noticias de Chihuahua.-

El Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha exhortado al Congreso del Estado para que se expida la Ley de Fiscalización, sin embargo dentro del Presupuesto de Egresos enviado por el Poder Ejecutivo, y aprobado por el legislativo, el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de sancionar los actos de corrupción, no cuenta ni siquiera con presupuesto para operar.

Según la nueva Ley de Fiscalización, la cual se encuentra en comisiones, la Auditoría Superior del Estado se encargará del proceso de revisión y emisión de observaciones, así como también presentará de manera directa las denuncias por irregularidades -sin necesidad de la orden del Congreso- para que sea el Tribunal, aprobado a finales del año pasado, el que determine las sanciones.

Dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, en su apartado de órganos autónomos, no figura presupuesto para este Tribunal, por lo que aunque se aprobara en el Pleno la expedición de la Ley, la presentación de denuncias por irregularidades de los entes, dependencias o municipios, no se sancionarían de momento pues no existen recursos designados para la operación del órgano mencionado.

La expedición de esta Ley se encuentra a cargo de las comisiones unidas de Fiscalización y Transparencia. Hasta el momento no se ha comenzado con el trabajo de análisis y con dicho ordenamiento se eliminarían facultades a la comisión de fiscalización en el Congreso local, pues esta solamente quedaría como órgano de revisión del actuar de la Auditoría Superior.