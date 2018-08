Exige Rocío Sáenz destitución de doctor Pedro Ramírez

Noticias de Chihuahua.-

La Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Grisel Sáenz Ramírez, afirmó que la falta de respeto y violencia política que sufrió por parte del Director Médico de la Secretaría de Salud, Pedro Ramírez Godínez, amerita la destitución inmediata.

Esto, derivado a que en la comparecencia de Ernesto Ávila Valdez, titular de dicha dependencia, ante la Junta de Coordinación Política, la legisladora priista fue interrumpida e insultada a título personal por parte del funcionario antes señalado, situación por la que se le pidió que se retirara de la reunión de trabajo.

“Estas acciones ameritan una destitución inmediata por la falta de respeto dirigida hacia mi persona, y no es tanto por mí, sino por la magnitud de lo que él representa, sí él se maneja así con una servidora, qué no hará con los derechohabientes”, determinó Sáenz Ramírez.

Dijo que una de las sugerencias que recibió por parte de sus compañeros diputados, es que de no emitir señalamientos y consecuencias hacia el Director Médico de la Secretaría de Salud, interpondrá una demanda por violencia política ante las instancias correspondientes.

“Además de todo lo anterior, veo actitudes misóginas por parte del Secretario de Salud, desde que no le gustó sentarse enseguida de una servidora, no es la primera vez que solicita cambiarse de lugar, no sé si es porque huelo feo o le incomodo; todo esto son actitudes que no abonan a lo que es importante”, concluyó.

Cabe mencionar que a la solicitud de destitución inmediata, se le sumaron las diputadas: Isela Torres Hernández, Coordinadora del GPPRI y Crystal Tovar Aragón, Representante del Partido de la Revolución Democrática.