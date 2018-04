Exige René Frías solución integral con pago de prestaciones a docentes

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Nueva Alianza, René Frías Bencomo, informó que el movimiento no debe suspenderse hasta que no haya una solución integral a los reclamos de los docentes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en torno a los pagos a sus salarios, sobre todo a nóveles e interinos, así como las prestaciones que se adeudan.

En el caso de las prestaciones, el legislador precisó que estas se han dejado de pagar por una interpretación errónea a la Ley, pero además tendenciosa, pues la autoridad estatal ha buscado afectar prestaciones que tienen decadas y pertenecen al patrimonio de los trabajadores, por lo que abonar a no saldar estas compensaciones es dejar a más de dos mil docentes con problemas.

Explicó que si bien son menor número los docentes que no han recibido su salario, el número de docentes afectados se eleva cuando se suman a estos los maestros afectados por la falta de pago de prestaciones, ya que el Estado considera que no deben ser pagadas prestaciones que no reconoce la Ley y por tal motivo dejará todo este problema en las manos de jueces.

“Si se deja la lucha en este momento, Gobierno no va a cumplir porque ha dado muestra de ello, tiene que suspenderse la movilización hasta que la base magisterial tenga certidumbre de que se cumplirá con todo lo que se solicita, el tiempo les ha dado la razón y hemos visto quién miente en este tema y no es el magisterio”, precisó el legislador, quien aseguró que el problema de las prestaciones se resolverá con voluntad política.

Con la entrada en vigor de la Ley de Profesional Docente varias de las prestaciones que daba el Estado fueron eliminadas debido a que no se empataban con lo indicado en esta normativa, sin embargo la misma Constitución establece que no puede ser aplicada una ley de manera retroactiva en perjuicio de alguna persona y en perjuicio de derechos que ya se han adquirido previamente.