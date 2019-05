Exige Morena comparecencia de Aparicio por detenciones violentas en Sacramento

Noticias de Chihuahua.-

El diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, reprobó los hechos violentos que se suscitaron el día de hoy en la brecha Sacramento y adelantó que solicitará al titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, su comparecencia ante el Congreso del Estado.

“La violencia con que las autoridades actuaron frente a un conflicto y la ilegalidad con que llevaron a cabo las detenciones no pueden ni deben suceder”, señaló el legislador.

Se adelantó que también se interpondrá una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la detención del coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga Martinez, quien fue liberado momentos después y a quien se le violentó el fuero que tiene como legislador.

Carrera Chávez explicó que estos hechos demuestran una vez más la falta de protocolos de actuación de las autoridades ante este tipo de situaciones, por lo que resulta urgente exigir al gobierno del estado para que se cuente con ellos preponderando el respeto a los derechos humanos.

“Es inadmisible que las autoridades actúen con lujo de violencia en contra de los ciudadanos. Esto no puede ni debe permitirse, la violencia y la ilegalidad no debe ser la forma de actuar con los ciudadanos, no importando si son o no legisladores”, concluyó.