Exige Maru a fiscal dar nombres de policías que acusa de criminales

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta Maru Campos, pidió al fiscal General, César Peniche diga nombres de los policías que se atrevió a señalar ayer en comparecencia como infiltrados en el crimen organizado y narcomenudeo que afectan a la ciudad.

“Yo apelaría a la información pertinente para saber nombres y apellidos de los policías municipales que la Fiscalía General del Estado ha dicho que están involucrados con el crimen organizado o narcomenudeo.. porque si no, sería criminal, sería fulminante que ellos tuvieran esta información y que la DSPM no la tuviera y por ende no pudiéramos responderle a la ciudadanía”, expresó Campos Galván.

La edil capitalina reaccionó al respecto luego de tener un evento público en la escuela Símbolos Patrios ubicada en la colonia Chihuahua 2000, donde ahí estuvo acompañada del director de seguridad pública municipal, Gilberto Loya.

De resultar cierto el comentario que dijo Peniche Espejel a los legisladores, la munícipe respondió que de ser así actuará contra los malos elementos, pero mientras no se den nombres y apellido, es criminal quien los acuse.