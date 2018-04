Exhorto a CNDH debe dictaminarse antes de resolución de CEDH a favor de Duarte: La Torre

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Saénz, señaló que espera que en los próximos días la comisión de derechos humanos en el congreso local dictamine el exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que atraiga la queja presentada por el ex gobernador César Duarte Jáquez en el sentido de que se estaban violentando sus derechos humanos.

El legislador manifestó que esta comisión debe primero analizar la viabilidad de que la CNDH pueda atraer esta queja y posteriormente se dictamine para subirse al pleno en los próximos días, a fin de que esta sea atraída antes de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se encuentra actualmente la queja, sea resuelta a favor de Duarte Jáquez y con esto pueda solicitar asilo político en cualquier país.

“El exhorto se dio porque no confiamos en la actuación imparcial de la CEDH, el temor es que la Comisión lo declare perseguido o violentado y esto sería un gran problema porque podría pedir asilo en otro país, por eso necesitamos que la Comisión Nacional atraiga el caso porque está más alejada de los intereses políticos locales”, precisó el legislador en torno a este tema.

Agregó que hasta el momento la CEDH, a través de su titular José Luis Armendáriz González, ha alargado el asunto y a más de un año de haberse presentado la queja aún no puede resolverla y no ha dado tampoco explicaciones públicas sobre el atraso, por lo que temen que esta comisión resuelva a favor del ex mandatario y con esto se le den beneficios que no permitan sea juzgado.